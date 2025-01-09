Yusuf Akçiçek golle tanıştı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Yusuf Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk oldukları Kasımpaşa'yı 3-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren genç stoper, "Gol attığım için, kazandığımız için gururluyum. Fenerbahçe altyapısına girdiğimden beri bunun için çalışıyordum. Biz Fenerbahçe olarak her türlü sisteme hazır şekilde oynamaya çalışıyoruz. Hocam şans verdi. En iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. Ben kendimi hazır tutmak zorundayım, gelen şansı en iyi şekilde değerlendirebilmek için..." ifadelerini kullandı.

İLK KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrılırken, bir gol de Yusuf Akçiçek'in ayağından geldi. Müsabakaya 11'de başlayan ve bu sezon ilk kez 11'de şans bulan Yusuf, 27. dakikada ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Genç defans, bu sezon ligde Kasımpaşa, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag karşısında son dakikalarda süre almıştı.

18 yaşındaki defans oyuncusu Kasımpaşa'ya karşı 90 dakika sahada kaldı.