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  • Yusuf Akçiçek için İstanbul'a gelmişlerdi! İngiliz devi Mourinho'nun kararı sonrası kapıdan döndü
Spor

Yusuf Akçiçek için İstanbul'a gelmişlerdi! İngiliz devi Mourinho'nun kararı sonrası kapıdan döndü

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Performansıyla birçok Avrupa devini etkilemeyi başaran 19 yaşındaki genç savunmacı için Premier Ligi devi İstanbul'a gözlemci gönderdi. Ancak Jose Mourinho'nun Yusuf Akçiçek kararı İngiliz ekibini hayal kırıklığına uğrattı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 14:43 - Güncelleme:
Yusuf Akçiçek için İstanbul'a gelmişlerdi! İngiliz devi Mourinho'nun kararı sonrası kapıdan döndü
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Son dönemde oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Yusuf Akçiçek gösterdiği performansla kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Daha önce adı Bayern Münih ve Bayer Leverkusen ile anılan oyuncu için İngiliz ekibi düğmeye bastı.

İngiliz basınında çıkan habere göre; Premier Lig takımı Tottenham'ın scout ekibi Yusuf Akçiçek için Antalyaspor maçını stattan takip etti. Ancak Jose Mourinho'nun 19 yaşındaki savunma oyuncusuna süre vermemesi üzerine ekibin rapor tutamadığı iddia edildi.

Ayrıca haberin devamın İngiliz kulübün genç oyuncu için takibi sürdüreceği de belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin genç yıldız Yusuf Akçiçek bu sezon sarı lacivertli forma ile 13 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 2 gol 1 asist üreterek takıma skor katkısında bulundu.

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