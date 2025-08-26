İSTANBUL 28°C / 20°C
26 Ağustos 2025 Salı
Spor

Yusuf Akçiçek İtalya yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç savunmacısı Yusuf Akçiçek İtalyan devine transfer olmaya hazırlanıyor. İtalyan basını Inter'in transferi 20 milyon euroya bitireceğini öne sürdü. İşte detaylar...

26 Ağustos 2025 Salı 08:58
Yusuf Akçiçek İtalya yolcusu! İşte Fenerbahçe'nin istediği rakam
Serie A devi Inter, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf için çok ısrarcı. İtalyan medyasında 20 milyon euroya transferin biteceği konuşuluyor.

Sarı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki solak savunmacısı Yusuf Akçiçek'in Kocaeli maçında yer almaması Inter'e transfer olacağı söylentilerini kuvvetlendirdi. İtalyan medyası, Yusuf'u tanıtan haberler yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Inter'in 16 milyon euroluk teklifini reddeden ve "20 milyon euroya masaya otururuz" diyen F.Bahçe cephesi, istediğini alacak gibi.

Fcınternews adlı sitenin yaptığı haberde, "Akçiçek'in son maçta kadroya alınmamasının sebebi transfer görüşmeleriydi. Piyasada aranan bir isim haline geldi. PSG, Marsilya, Stuttgart gibi kulüpler yakından takip ediyor. Satış konusunda kulüp ikiye bölünmüş durumda. Yusuf'un oynayıp daha da değer kazanmasını isteyenler var. Inter hala beklemede ve şartları değerlediriyor" denildi.

