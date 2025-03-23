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Spor

Yusuf Akçiçek milli forma ile siftah yaptı

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ımız, 3-1 yendiği ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yendi. Toplam skorda 6-1 kazanan milliler, Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek ise Macaristan karşısında ilk kez Ay-yıldızlı formayı giydi.

Haber Merkezi23 Mart 2025 Pazar 22:00 - Güncelleme:
Yusuf Akçiçek milli forma ile siftah yaptı
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ımız, 3-1 yendiği ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yendi. Toplam skorda 6-1 kazanan milliler, Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

A Milli Takım'ımızın bu maçta gollerini, penaltından Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler kaydetti. Öte yandan millilerde genç futbolcu Yusuf Akçiçek ise büyük bir gurur yaşadı.

YUSUF İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Yusuf Akçiçek, Macaristan karşısında ilk kez Ay-yıldızlı formayı giydi. Fenerbahçe formasıyla son derece başarılı bir sezon geçiren 19 yaşındaki stoper, sezonu A Milli Takım'a yükselerek taçlandırdı.

Yusuf Akçiçek, maçın 82. dakikasında Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi ve milli formayla ilk kez sahaya çıktı.

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