Yusuf Akçiçek: Mourinho ile çalışmak büyük şans

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek, Anderlecht maçının ardından konuştu.

Yusuf Akçiçek, "Takım olarak çok iyi oynadık. Topun hakimiyeti genelde bizdeydi. Tempoyu biz belirledik. Her maç üzerine koyuyoruz. Ben elimden geleni hep yapmaya, kendimi hazır tutmaya çalışıyorum ama önemli olan 3-0 kazanmamızdı. Belçika'daki maça 3 farklı avantajla gidiyoruz. Daha bitmedi. Turu geçince bitecek. Hedefimiz oradan güzel sonuçla tur atlamak..." dedi.

Açıklamalarına devam eden genç futbolcu, "Mourinho ile çalışıyor olmak benim için çok büyük şans. Ben her zaman, her idmanda kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum hem hocamdan hem takım arkadaşlarımdan. Ben her geçen gün, her antrenmanda bir önceki günden daha iyi yapmaya çalışıyorum" dedi.