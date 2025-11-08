İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Yusuf Akçiçek oynadı! Al Hilal zirve takibini sürdürdü

Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in formasını giydiği Al Hilal, Najma ile karşılaştı. Maçı Al Hilal 4-2'lik skorla kazandı.

8 Kasım 2025 Cumartesi 01:25
Yusuf Akçiçek oynadı! Al Hilal zirve takibini sürdürdü
Suudi Arabistan Ligi'nin 8. haftasında milli futbolcu Yusuf Akçiçek'in formasını giydiği Al Hilal, Najma'yı 4-2 mağlup etti.

Al Hilal'de Yusuf Akçiçek maça ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Kaio Cesar'a bıraktı. Genç stoper, maçın 52. dakikasında yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, Lazaro'nun golüyle 3. dakikada öne geçti. Bu gole Al Hilal Salem Al Dawsari'yle yanıt verirken skor 1-1'e geldi. 60. dakikada Ruben Neves, kendi ağlarını havalandırdı ve Najma yeniden öne geçti. Theo Hernandez 72'de skoru bir kez daha eşitledi. Najma'nın golünde kendi ağları havalandıran Ruben Neves, 78'de takımını 3-2 öne geçirdi.

Al Hilal'de Salem Al Dawsari, 90'da skoru belirleyen golü attı.

