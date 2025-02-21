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  • Yusuf Akçiçek takdir topladı! Maç sonu bizzat tebrik ettiler
Spor

Yusuf Akçiçek takdir topladı! Maç sonu bizzat tebrik ettiler

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe'de, takımın genç yıldızı Yusuf Akçiçek attığı gol ve sergilediği performansla göz doldurdu. Takım arkadaşları da Yusuf'u maç sonunda tebrik etti.

TRT Spor21 Şubat 2025 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Yusuf Akçiçek takdir topladı! Maç sonu bizzat tebrik ettiler
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. İstanbul'da 3-0 yendiği Anderlecht ile Belçika'da 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, tur biletini aldı.

90 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, performansıyla dikkat çekti.

Savunmadaki rolüne ek olarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen genç futbolcuyu maçın ardından takım arkadaşları tebrik etti.

49 kez topla buluşan Yusuf, yüzde 82 pas isabet oranı yakaladı. 6 ikili mücadelenin hepsini kazanan genç stoper, rakipleriyle girdiği 2 hava topu mücadelesinden 2'sinden de üstün ayrıldı.

19 yaşındaki futbolcunun, savunmada hatasıza yakın bir futbol sergilemesi takımın rahat hücuma çıkmasına olanak sağladı.

3 top kapan Yusuf Akçiçek, bu alanda da maçın en iyisi oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilerleyen süreçte 19 yaşındaki futbolcuya daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

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