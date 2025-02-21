Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı. İstanbul'da 3-0 yendiği Anderlecht ile Belçika'da 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, tur biletini aldı.

90 dakika sahada kalan Yusuf Akçiçek, performansıyla dikkat çekti.

Savunmadaki rolüne ek olarak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen genç futbolcuyu maçın ardından takım arkadaşları tebrik etti.

49 kez topla buluşan Yusuf, yüzde 82 pas isabet oranı yakaladı. 6 ikili mücadelenin hepsini kazanan genç stoper, rakipleriyle girdiği 2 hava topu mücadelesinden 2'sinden de üstün ayrıldı.

19 yaşındaki futbolcunun, savunmada hatasıza yakın bir futbol sergilemesi takımın rahat hücuma çıkmasına olanak sağladı.

3 top kapan Yusuf Akçiçek, bu alanda da maçın en iyisi oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilerleyen süreçte 19 yaşındaki futbolcuya daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.