İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2823
  • EURO
    48,9527
  • ALTIN
    4891.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Yusuf Akçiçek'in golüne VAR engeli

Takımı Al Hilal'in AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te oynadığı Al Duhali maçında fileleri havalandıran Yusuf Akçiöek'in golü VAR'dan döndü.

Haber Merkezi17 Eylül 2025 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
Yusuf Akçiçek'in golüne VAR engeli
ABONE OL

AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Al-Hilal, Al-Duhail ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrılırken, yeni transfer Yusuf Akçiçek ilk kez Al-Hilal formasıyla maça çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma anlarında ceza sahası dışından sert bir şut çıkaran Yusuf Akçiçek, topu filelere gönderdi. Hem kendisi hem de taraftarlar büyük bir coşku yaşarken, pozisyon VAR'a taşındı.

Yapılan incelemede gol öncesinde Leonardo'nun elle oynadığı tespit edildi. Bu nedenle genç futbolcunun güzel golü geçerlilik kazanmadı.

  • Al Hilal
  • AFC Şampiyonlar Ligi
  • VAR

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.