29 Ekim 2025 Çarşamba
  • Haberler
  • Spor
  • Yusuf Badem, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Spor

Yusuf Badem, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda çeyrek finalde

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın altıncı gününde mücadele eden milli sporcular Yusuf Badem çeyrek finalde, Şevval Çakal ise üçüncü turda elendi.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 12:16 - Güncelleme:
Yusuf Badem, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda çeyrek finalde
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentindeki 181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Şevval Çakal kadınlar 62 kilo, Yusuf Badem ise erkekler 58 kiloda tatamiye çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen Yusuf Badem, sırasıyla Libya'dan Osamah Amtawaa'i, Fransa'dan Amine Boukarnia, Almanya'dan Feyyaz Gümüş'ü yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Gashim Magomedov'a mağlup olan Yusuf, şampiyonaya veda etti.

Şevval Çakal, ilk turu bay geçti. İkinci turda Yunanistan'dan Theopoula Sarvanaki'yi yenen Şevval, üçüncü turda Avustralya'dan Gabriella Blewitt'e mağlup olarak turnuvadan elendi.

Türkiye'nin turnuvada altıncı günün ardından 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz, toplam 5 madalyası bulunuyor.

Şampiyonanın son gününde kadınlar 53 kiloda son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat ve erkekler 74 kiloda Ömer Furkan Körpe mücadele edecek.

  • Yusuf Badem
  • Dünya Tekvando Şampiyonası
  • çeyrek final

