Yusuf Can Zeybek, 24. Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı

24. Geleneksel Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek elde etti.



Konyaaltı Belediyesinin Feslikan Yaylası'nda düzenlediği organizasyonun başpehlivanlık final mücadelesinde, Yusuf Can Zeybek ile Furkan Durmuş Altın karşılaştı.

Zeybek, rakibi Altın'ı mağlup ederek başpehlivanlığı kazandı.

Başpehlivan Zeybek'e altın kemeri, organizasyonun ikincisi Altın ile üçüncüleri Mustafa Taş ve İsmail Balaban'a da kupa, madalya ve diğer ödülleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile diğer yetkililer verdi.