Yusuf Can Zeybek: Buraya inanarak geldim

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenerek başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Başpehlivan Zeybek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a inanarak geldiğini, kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Zeybek, "Çok mutluyum, bu anı çok bekledim, Allah bana da nasip etti. Ustama çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldu, beni destekledi. Ben buradan seyircilere sesleniyorum. Biz burada sadece maçımızı yapıyoruz. Ustam her zaman 'Kim iyiyse o galip gelsin.' diyor. Allah ondan razı olsun. Buraya inanarak geldim. 'Bu kemeri alacağım. Edirne sokaklarında yürüyeceğim.' dedim. Allah'a şükürler olsun, bu duyguyu bana yaşattı. Buradan bütün seyircilerime teşekkür ediyorum. Ekran başından izleyen tüm seyircilere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.