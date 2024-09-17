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Spor

Yusuf Yazıcı, 5 büyük ligden teklif bekliyor

Lille ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisini eline alan Yusuf Yazıcı, Avrupa'nın 5 büyük liginden transfer teklifi bekliyor.

17 Eylül 2024 Salı 20:00 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı, 5 büyük ligden teklif bekliyor
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1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile olan sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı'nın geleceği belli oluyor.

Yaz transfer dönemi boyunca birçok teklif almasına rağmen kulüpsüz kalan milli futbolcu için ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

5 BÜYÜK LİGDEN TEKLİF BEKLİYOR

Fichajes'in haberine göre; Bonservisi elinde olan futbolcu, Türkiye'den gelen birçok teklifi reddederek kendisine yeni hedef belirledi.

27 yaşındaki hücum oyuncusunun İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın 5 büyük liglerinden transfer teklifi beklediği öne sürüldü.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Yusuf, 2019 yılından bu yana formasını giydiği Lille ile 135 maça çıktı.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan yetenekli isim, bu karşılaşmalarda 29 gol ve 15 asistle mücadele etti.

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