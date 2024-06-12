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Spor

Yusuf Yazıcı, Arda Güler'i anlattı! ''Skor için mesafe tanımaz''

Milli Takım'ın yıldızlarından Yusuf Yazıcı İspanyol basınına konuştu. Kendi kariyerinin yanı sıra Real Madrid forması giyen Arda Güler hakkında da konuşan oyuncu 'İster kaleye yakın, ister uzak oynasın. Gol atmak veya asist yapmak için doğru zamanda doğru yerde olacaktır.' dedi. İşte detaylar...

Akşam12 Haziran 2024 Çarşamba 09:21 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı, Arda Güler'i anlattı! ''Skor için mesafe tanımaz''
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Fransa ekiplerinden Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, İspanyol basınından AS'a konuştu. Kendi kariyerinin yanı sıra Milli Takım ile ilgili de yorumlarda bulunan Yazıcı, Arda Güler'e övgü yağdırdı. "Güler'in performansına şaşırdın mı?" sorusunu yanıtlayan 27 yaşındaki yetenek şunları söyledi: "Tabii ki şaşırmadım. O özel bir yetenek, harika bir futbolcu ve hepsinden önemlisi çok iyi bir insan. Geldiği nokta beni hiç şaşırtmıyor. Zamanla gelişecek ve çok daha yüksek seviyelere ulaşacaktır. Bu sezon onunla çok konuştuk. Meraklı bir insandır ve her zaman öğrenmeye isteklidir.

SKOR İÇİN MESAFE TANIMAZ

Çok üst düzey bir yetenek. Oyun görüşü, pas verme ve şut yeteneği üst seviyede. Kısacası komple bir oyuncu. Talihsiz bir sakatlık geçirmesine rağmen kalitesini gösterdi. Real Madrid'de daha kısa sürede altı gol atarak rekor kırdı. Arda çok hoş ve pozitif bir insan. Takımın enerjisini artıran futbolcu profili. Birçok pozisyonda katkı sağlayabilir ve şunu söyleyeyim; ister kaleye yakın, ister uzak oynasın. Gol atmak veya asist yapmak için doğru zamanda doğru yerde olacaktır." Genç oyuncunun muhteşem bir performans gösterdiğini belirten Yusuf Yazıcı, "Ona ne gibi tavsiyelerde bulunursun?" sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Bu çok zor bir soru"

ÜSTESİNDEN GELECEKTİR

Ben de ilk yurt dışı seyahatimi çok küçük yaşta yaptım. 22 yaşımda ülkemi terk edip Lille'e gittim. Dışarıdan tam olarak algılanamayabilir ama gerçekten zor süreçlerdir. Genç yaşta evden ayrılmak, başka bir ülkeye, başka bir kültüre uyum sağlamak. Güler'in bu işi en iyi şekilde yürüttüğünü, çok iyi gittiğini düşünüyorum. Madrid'de gösterdiği samimiyet, taraftarlarla etkileşimi ve Ancelotti'nin anonsları çok güzel anlardı. Elbette zorluklarla yüzleşmek zorunda kalacak ama yeteneği ve karakteriyle bu zorlukların üstesinden gelebilecek kapasitede."

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