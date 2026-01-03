İSTANBUL 13°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2026 Cumartesi / 15 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı aldı
Spor

Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı aldı

Olympiakos, Yunanistan Süper Kupası'nda OFI'yi uzatmalarda 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 113. dakikada attığı golle zafere katkı sağladı.

AA3 Ocak 2026 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı aldı
ABONE OL

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı maçta Olympiakos, OFI'yi 3-0 yenerek Yunanistan Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Maçın normal süresi golsüz sona erdikten sonra uzatmalara giden maçta goller, 95. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi, 107. dakikada Alexios Kalogeropoulos ve 113. dakikada Yusuf Yazıcı'dan geldi.

Uzun süren sakatlık sürecinin ardından tekrar formasına kavuşan milli futbolcu, 110. dakikada oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra attığı golle maçın skorunu belirledi ve takımın Yunanistan Süper Kupası'nı kazanmasına katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.