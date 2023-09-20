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Spor

Yusuf Yazıcı attı ve Lille, Konferans Ligi'nde kazandı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lille'in Olimpija Ljubljana'yı yendiği maçta kapanışı Yusuf Yazıcı yaptı.

20 Eylül 2023 Çarşamba 19:44 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı attı ve Lille, Konferans Ligi'nde kazandı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fransız ekibi Lille ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bıraktığı Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla Lille oldu. Yusuf Yazıcı maça nokta koyan isim oldu.

Lille'in ilk golünü 43. dakikada penaltıdan Jonathan David kaydetti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Lille'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 46. dakikada Edon Zhegrova'nın yerine oyuna girdi.

İkinci yarıda forma giyen Yusuf Yazıcı, sahanın etkili isimlerinden biri olurken; 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Konferans Ligi A Grubu'na 3 puanla başlayan Lille, bir sonraki hafta Faroe Adaları ekibi KI Klaksvik ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpija Ljubljana, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.

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