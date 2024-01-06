İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2024 Cumartesi / 25 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı coştu, Lille tarihi farkla kazandı!
Spor

Yusuf Yazıcı coştu, Lille tarihi farkla kazandı!

Fransa Kupası son 32 turu maçında, Lille ile Golden Lion mücadele etti. Yusuf Yazıcı'nın 2 gol attığı maçı Lille, 12-0'lık skorla kazandı.

6 Ocak 2024 Cumartesi 19:36 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı coştu, Lille tarihi farkla kazandı!
ABONE OL

Lille, Fransa Kupası son 32 turu maçında Golden Lion ile karşılaştı.

Decathlon Arena'da oynanan maçı Lille 12-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 11 ve 45. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 25, 36 ve 75. dakikalarda Jonathan David, 33, 41 ve 42. dakikalarda Zhegrova, 57. dakikada Thiago Santos, 64 ve 78. dakikalarda Heraldsson, 89. dakikada ise Messoussa kaydetti.

YUSUF YAZICI ŞOV YAPTI

Lille'de milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı 11'de başladığı maçta, 2 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Başarılı oyuncu 82. dakikada yerini Malouda'ya bıraktı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fransız ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Yusuf, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Alınan bu sonucun ardından Lille, Fransa Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.