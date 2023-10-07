İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2023 Cumartesi / 23 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5847
  • EURO
    29,2358
  • ALTIN
    1625.44
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı devre arasında Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular
Spor

Yusuf Yazıcı devre arasında Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Lille'de 1 yıl sözleşmesi kalan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Kartal'da Burak Yılmaz'ın girişimlerde önemli rol oynaması bekleniyor. İşte detaylar...

7 Ekim 2023 Cumartesi 22:16 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı devre arasında Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresini duyurdular
ABONE OL

Beşiktaş ara transferde ilk iş olarak 10 numara takviyesi yapmayı planlıyor. Siyah- beyazlılar, Chamberlain ve Bakhtiyar'un yanı sıra Ghezzal ve Rashica'nın da bu bölgenin ideal oyuncuları olmaması nedeniyle mutlaka orjini 10 numara olan bir transfer gerçekleştirmek istiyor.

YUSUF YAZICI İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Fransız basınına göre; Kartal'da bu transfere en uygun adayın Fransız ekibi Lille ile 1 yıllık mukavelesi kalan Yusuf Yazıcı'nın olduğu belirtiliyor.

Sezon başı transferinde de uzun süre Beşiktaş'ın gündeminde yer tutan 26 yaşındaki Yusuf Yazıcı için bir kez daha girişim yapılabileceği kaydedildi.

BURAK YILMAZ AKTİF ROL OYNAYACAK

Lille ile 1 yıllık kontratı bulunan ve piyasa değeri 9 milyon euro olan Yusuf Yazıcı'yı makul bir ücret ile renklerine bağlamayı düşünen Beşiktaş, bu girişiminde geçici teknik direktör Burak Yılmaz'ı da aktif olarak sürece dahil etmek istiyor. Haberin detayında Burak Yılmaz'ın, Yusuf Yazıcı'yı ikna etme noktasında önemli rol oynamasının beklendiği kaydedildi.

Diğer yandan Yılmaz'ın futbolculuk döneminden eski takımı olan Lille'in Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmak istemesi durumunda da transferinde kolaylık yapabileceği konuşuluyor.

YUSUF YAZICI'NIN LILLE PERFORMANSI

Lille'de bir Lig bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinde forma giydiği 102 karşılaşmada 19 gol 11 asist yaptı. Milli futbolcu, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.