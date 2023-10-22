Yusuf Yazıcı fırtınası! Yıldız isim adeta küllerinden doğdu

Milli yıldız Yusuf Yazıcı adeta küllerinden doğdu. Bugün oynanan Lille-Brest karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı, maçın 6'ncı dakikasında takımını öne geçiren golü atarak geri dönüşün sinyalini verdi. Yusuf Yazıcı, bugün attığı golle hem Avrupa'da hem de Türkiye'de "Yusuf Yazıcı fırtınası geri döndü" övgüleri ile gündem oldu.





YUSUF YAZICI AVRUPA'DA REKORA BİR ADIM UZAKTA

UEFA Konferans Ligi'nde Olimpija Ljubljana ağlarını sarsan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa'da en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. 26 yaşındaki yıldız, bir gol daha atması halinde Moussilou'nun rekoruna ortak olacak.

FONSECA'NIN GÖZÜNE GİRDİ!

Hocası Fonseca Yazıcı içinifadelerini kullandı.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 4'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 435 dakika sahada kalan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 golle skora etki etti.