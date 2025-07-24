Geçtiğimiz sezonu Olympiacos'ta sakatlıkla geçiren Yusuf Yazıcı, Fransa basınından Foot Mercato'ya samimi açıklamalarda bulundu. Hem fiziksel hem de mental olarak zor bir yıl geçirdiğini söyleyen milli futbolcu, Lille günlerine, Olympiacos tercihini nasıl yaptığına ve A Milli Takım ile hedeflerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR YIL GEÇİRDİM"

Sezonu neredeyse hiç oynamadan geçiren Yusuf Yazıcı, yeniden sahalara dönmenin mutluluğunu yaşıyor:

"Kendimi daha iyi hissediyorum. Elbette çok zordu. Uzun süre oynamadım, biraz da şanssızdım. Ama biliyorsunuz, bu futbolun ve hayatın bir parçası. Cumartesi günü 35 dakika sahada kaldım ve bu iyi bir adımdı. Adım adım her şey daha iyi olacak."

"TOPLA DOĞDUM, FUTBOLA AŞIĞIM"

Yusuf, futbola duyduğu tutkuyu şu sözlerle anlatıyor:

"Bazı futbolcular futbolu sever, bazıları sevmez. Ben futbolla doğdum, futbolla büyüdüm. Her gün oynamak istiyorum. Antrenman yapmasam bile topa dokunmak isterim. Bu ikinci büyük sakatlığım. Günlerce aynı antrenmanları yapmak, ameliyat, acılar, dikişler... Zihinsel olarak çok güçlü olmalısınız. Yoksa kafayı yersiniz. Kolay değil. Ben zihinsel olarak güçlüyüm."

"TARAFTAR GİBİ MAÇ İZLEMEK ZORDU"

Sakatken sahadan uzak kalmanın da kolay olmadığını söyleyen Yazıcı, "Antrenmana dönünce bile ilk başta sadece yürüyüş yapabiliyorsun. Sonra maçlara gidip tribünde taraftar gibi izliyorsun. Bu da kolay değil. Oynamak istiyorsun ama yapamıyorsun. Kabullenmek zorundasın" diyor.

"HARİKA YILLAR GEÇİRDİM AMA BİLİNMEYEN SORUNLAR DA YAŞADIM"

Lille'de geçirdiği beş yıla ayrı bir parantez açan milli yıldız, başarılarının yanı sıra perde arkasında yaşadığı zorluklara da değindi:

"Lille benim için mükemmel bir dönemdi. Şampiyon olduğumuz sezon 14 gol, 6 asistle 20 gole katkı yaptım. Ama sonrasında bazı problemler yaşadım, kimsenin bilmediği şeyler... Bunları şu an açıklayamam, belki kariyerim bitince anlatırım. Hocayla ya da takım arkadaşlarımla ilgili değil, başka şeyler. Buna rağmen başarılı oldum. Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en golcü ismi oldum, sonra bu rekoru Jonathan David kırdı."

"FRANSA'DA BAŞKA TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEDİM"

Geçtiğimiz yaz Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı'ya Fransa'dan başka teklifler de gelmiş.

"Marsilya dahil birçok kulüp ilgilendi. Ama Fransa'da başka bir takımda oynamak istemedim. Lille'e ve taraftarlarına duyduğum saygıdan dolayı adımı başka bir Fransız kulübüyle anılmasını istemedim. Beş yıl oradaydım, o şehri ve insanları çok sevdim."

"OLYMPIACOS'TA KENDİMİ EVİMDE HİSSETTİM"

Olympiacos'a transfer sürecini anlatan Yazıcı, kulüple kurduğu bağdan bahsetti:

"Birçok kulüple görüştüm. Ama Olympiacos bana Lille'deki evimden sonra başka bir ev gibi hissettirdi. Daha ilk konuşmamızda bunu hissettim. İnsanlar çok sıcak. Sakat olmama rağmen bana inandılar. Restorana gittiğimde bile insanlar bana 'Seni seviyoruz, sana güveniyoruz, buranın tarihine geçeceksin' diyordu. Oynayamamış olmama rağmen kendimi değerli hissettim. Bu çok önemliydi benim için."

"LIGUE 1 BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Beş yıl boyunca formasını giydiği Ligue 1 hakkında övgü dolu sözler söyleyen Yusuf, ligin kalitesini şöyle değerlendirdi:

"Ligue 1 gerçekten fantastik bir seviye. Her hafta final gibi maçlar oynanıyor. Rakipler güçlü, genç oyuncular hazır, herkes 95 dakika koşuyor. Taktik olarak da çok gelişmiş bir lig. Bazıları Fransız futbolunda teknik eksik diyor ama ben buna katılmıyorum. Hem fiziksel hem teknik oyuncular var. Fransa'dan çıkan oyuncular Avrupa'da çok başarılı oluyor."

"MİLLİ TAKIM'LA HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Son olarak A Milli Takım'daki hedeflerine değinen Yazıcı, EURO 2024 performansını da değerlendirdi:

"Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum ama daha iyisini yapabilirdik. Şimdi sırada Dünya Kupası var. Bu yılki en büyük hedefimiz oraya katılmak."