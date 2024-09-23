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Spor

Yusuf Yazıcı geri dönüyor! Ve transfer resmen bitti

Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı'nın da kaderi belli oluyor. Yıldız oyuncu yakında imzayı atacak. İşte Yusuf Yazıcı'nın anlaştığı takım...

23 Eylül 2024 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı geri dönüyor! Ve transfer resmen bitti
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Transfer dönemi bitti ama takımlar devre arası için şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan Yusuf Yazıcı'nın da kaderi belli oluyor. Milli futbolcu transfer döneminde Süper Lig devleriyle görüştü ancak anlaşamamıştı. Yıldız orta saha Arabistan ve Avrupa'dan da takımlarla da görüşmüştü.

YUSUF YAZICI'NIN TAKIMI BELLİ OLUYOR

Yusuf Yazıcı için serbest statüde olduğu için Avrupa'da imza atacağı takımlar var. Milli futbolcu için Premier Lig'den taliplerin olduğu öğrenildi. Aston Villa ve Crystal Palace'ın ilgisinin yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi. Yıldız oyuncu da bu iki takımdan birine imza atacak. Bu durumun kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONUNUN İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon Lille formasıyla 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol attı 4 asist yaptı.

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