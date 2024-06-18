A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Yusuf Yazıcı, Gürcistan maçı öncesi BeFoot'a açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı, "2021'in kötü izlerini silmek istiyoruz." dedi. İşte milli futbolcunun sözleri...

"BASKI OLARAK GÖRMÜYORUM"

"Özellikle futbol söz konusu olduğunda Türkiye çok tutkulu bir ülke, milli maçlar söz konusu olduğunda bu tutku daha da yoğun yaşanıyor. Ben bunu bir baskı olarak görmüyorum. Bu motive eden bir duygu. Milyonlarca insanın aynı şekilde inandığını ve hissettiğini görmek harika. Son turnuvada (Avrupa Futbol Şampiyonası) hayal kırıklığı yaşadık. Bu kez taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

"BAŞARILI OLMAK İSTERDİK"

"Futbol kariyerimin en büyük hayal kırıklıklarından biri EURO2020. Milli takım her oyuncu için özel bir yere sahiptir, bu benim için de geçerli. EURO2024 benim milli takım düzeyindeki ikinci büyük turnuvam olacak. 2021'de bizim için olan umutların farkındaydık. Başarılı olmak isterdik ama bazen olmuyor."

"KÖTÜ İZLERİ SİLMEK İSTİYORUZ"

"Bu yaz, 2021'in kötü anılarını silmek ve Türk futbol tarihine damga vuracak bir başarı elde etmek istiyoruz. Bunu yapacak kapasitemiz var."

"FARKIMIZI GÖSTEREBİLİRİZ"

"EURO2020 bana başarılı olmak için her saniye performansınızın maksimumunu vermeniz gerektiğini öğretti. Bu turnuvaya daha tecrübeli bir şekilde geliyoruz. Farkımızı gösterebileceğimizi düşünüyorum."

"EŞSİZ BİR DUYGU"

"Trabzonlu bir çocuk Türkiye'yi temsil etmek nasıl bir duygu?"

"Eşsiz bir duygu. Hislerimi anlatacak kelime bulamıyorum. Taraftarlar inanılmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin her zaman sizi desteklemeye geliyorlar. Bu eşsiz bir duygu. Nereye gidersem gideyim, hangi stadyumda oynarsam oynayayım, kafamı kaldırdığımda bir Türk bayrağı görüyorum."

"TARAFTARI GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

"Oyunumuzla ve alacağımız sonuçlarla taraftarlarımızı gururlandırmak istiyoruz. Onlar bunu hak ediyor. Son turnuvada onları hayal kırıklığına uğrattık. Almanya, Türklerin çok yoğun yaşadığı bir ülke. Evimizde gibi oynayacağız. Amacımız bizi desteklemeye gelen taraftarımızı gururlandırmak."