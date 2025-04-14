Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Olympiakos, sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Olympiakos, Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Ayoub El Kaabi attı.

Bu sonucun ardından Olympiakos, bitime 3 hafta kalan takipçisi Panathinaikos ile puan farkını 10'a çıkartarak 66 puana yükseldi ve ligde şampiyonluğa ulaştı.

YUSUF YAZICI İLK YILINDA ŞAMPİYON OLDU

Bu sezon Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, takımıyla ilk yılında şampiyonluğa ulaştı. Talihsiz bir sakatlık yaşayan milli oyuncu, sezonu kapatmıştı.