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Spor

Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Rekorları alt üst etti

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımı Lille'de adını tarihe yazdırdı. UEFA Konferans Ligi'nde Olimpija ile oynanan maçta takımının 2. golünü kaydeden başarılı futbolcu, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en çok gol atan ismi oldu.

1 Aralık 2023 Cuma 10:56 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı Lille tarihine geçti! Rekorları alt üst etti
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla etkili performans göstermeye devam ediyor. Başarılı hücum oyuncusu, son olarak takımının UEFA Konferans Ligi'nde galip geldiği karşılaşmaya damga vurmayı başardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nda Lille, Olimpija'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada milli yıldız Yusuf Yazıcı kaydetti. Milli futbolcu, attığı bu golle Lille tarihine adını yazdırdı.

AVRUPA KUPALARINDAKİ EN GOLCÜ FUTBOLCU

Olimpija karşısında Lille'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Milli yıldız bu golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarında en golcü futbolcusu oldu.

10 GOLE ULAŞTI

Olimpija karşısında attığı golle Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaştı. Lille'in sosyal medya hesabı milli yıldızı bu başarısından dolayı kutladı.

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