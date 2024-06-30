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Spor

Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti!

Fransa Ligue 1 ekiplerinde Lille ile olan sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda ettiğini açıkladı.

IHA30 Haziran 2024 Pazar 13:39 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı, Lille'e veda etti!
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fransız kulübü Lille'e veda etti.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübü Lille ile olan sözleşmesi sona erdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yusuf, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşımda, hikayenin sonu gelse de kulübün sonsuza kadar kalbinde kalacağını, yaşadığı anıları asla unutmayacağını ve bu formayı giymenin kendisi için onur olduğunu ifade etti.

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf, burada geçirdiği 5 sezonda 1 kez lig şampiyonluğu da yaşadı. Fransız kulübünde 134 maça çıkan Yazıcı, 29 kez gol sevinci yaşadı.

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