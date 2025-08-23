Yunanistan Süper Ligi'nin açılış haftasında Olympiacos, sahasında Asteras'ı 2-0 mağlup etti.

İlk 90 dakikası golsüz eşitlikle geçilen maçta skoru belirleyen goller son anlarda geldi. Olympiacos'ta 81. dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı, 90+3'te ceza sahası dışından sol ayağıyla inanılmaz bir gol attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Öte yandan bu gol, Olympiakos'un bu sezon ligdeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

90+8'te sahneye çıkan eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi de attığı golle maçın skorunu belirledi.

Olympiacos bu sonuçla sezona 3 puanla başladı.

10 AY SONRA SAHALARA DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezon başı Olympiacos'a transfer olan Yusuf Yazıcı ilk maçında sakatlanmıştı. Milli futbolcumuz 10 ay sonra sahalara döndü ve çıktığı ilk maçta gol atmış oldu.