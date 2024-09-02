Yaz transfer döneminin Avrupa'da kapanmasının ardından henüz herhangi bir takımla anlaşmayan birçok oyuncu var. Bu isimler transfer penceresi açık olan ülkelerin takımlarıyla görüşme halinde. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı da bunlardan birisi. Ülkemizde ise transfer sezonu 13 Eylül'de bitecek. Hollanda ve Portekiz'deki takımlar 2 Eylül tarihine kadar Belçika'da 6 Eylül, Yunanistan'da 11 Eylül ve Rusya'da transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek. Milli futbolcu bu ülkelerden bir ekiple sözleşme imzalayacak. Yıldız orta saha kararını verdi.

YUSUF YAZICI İÇİN HALA GALATASARAY İHTİMALİ VAR

Geçtiğimiz sezonu Fransa'da Lille'de tamamlayan milli yıldız, sözleşmesi bittikten sonra takımı ile devam etmedi. Yusuf için Süper Lig'den Galatasaray'ın ilgisi olduğu biliniyor. Sarı kırmızılı ekip bu transfer için hala masada. Yusuf ise transfer için kararını verdi.

YUSUF YAZICI YAKINDA İMZAYI ATACAK

Milli orta saha için Fransa'dan Nice ve Lyon'un ilgisi vardı ancak milli oyuncu bu takımlarla anlaşamadı. Süper Lig'den de teklif alan Yusuf Yazıcı kararını verdi. Milli futbolcu önümüzdeki sezon Yunanistan'da forma giyecek. Orta saha oyuncusu Olimpiakos ile anlaştı. İmzaların yakında atılması bekleniyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 40 maçta görev alan Yusuf Yazıcı, 12 gol ve 4 asistlik performansı ile dikkat çekti.

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