Yusuf Yazıcı vasatı aşamadı

Dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu'na gitme isteğini ileterek Karadeniz ekibinden ayrılan Yusuf, bordo-mavili takıma 40 milyon TL'yi aşan tekrar dönüş maliyetine rağmen yaşadığı performans düşüklüğüyle kadroya giremiyor.

Yusuf Yazıcı, 2019-2020 sezonunda Fransa'nın Lille takımına toplam 17 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ve Edgar Le karşılığında kulüp tarihinin rekor bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 2 Eylül'de eski kulübü için Türkiye'ye gelen ve dönemin başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun girişimleriyle tekrar bordo-mavili takıma kiralık olarak katılan Yusuf, bekleneni veremedi.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Yazıcı, 7 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 509 dakika bordo-mavili formayı giyen 26 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı.

UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda 7 mücadelede görev alan Yusuf, 233 dakikada yeşil zeminde kaldı ve sadece kupada 2 gol kaydetti.

Trabzonspor'da geçirdiği kiralık dönemde bekleneni veremeyen Yusuf Yazıcı'nın sezonun tamamlanmasıyla takımdan ayrılması bekleniyor.