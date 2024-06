A Milli Takım'ın başarılı oyuncularından Yusuf Yazıcı, EURO 2024 öncesi İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu.

"BİR TEK SAVUNMADA OYNAMADIM"

"Bireysel düzeyde, iyi bir sezon oldu. Avrupa müsabakalarında en skorer oyuncuydum, birçok farklı pozisyonda yardımcı olmaya çalıştım ve sanırım başarılı oldum. Oynamadığım tek pozisyon savunmaydı! Ama aynı zamanda talihsiz bir sakatlık yaşadım: Lyon'a karşı 3. dakikada. Devam etmeye çalıştım, hatta bir de asist yaptım ama kasığımda bir tendon yırtığı vardı. Devam edemeyeceğimi anladığımda yere düştüm. İki hafta sahalardan uzak kaldım ama şimdiden kendimi toparlamaya başladım. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Genel olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ligdeki hedefimiz ilk üç arasında yer almaktı, bunu iki puanla kaçırdık. Avrupa'da ise neredeyse finale ulaşıyorduk. Sonuna kadar savaştığımız bir sezon oldu. Kariyerim boyunca birçok takımda oynadım ve farklı deneyimler edindim. Bu sayede çok yönlü bir oyuncu oldum. Ama sahada olmaktan, skor tabelasına katkıda bulunmaktan ve şans yaratmaktan keyif alıyorum. Ama dediğim gibi, her zaman bana ihtiyaç duyulan yerde oynayacağım."

"MBAPPE, ÇOK DAHA BAŞARILI OLACAK"

"Mbappe dünyanın en etkili oyuncularından biri. Onun gidişi şüphesiz PSG'nin oyun yapısını etkileyecektir. Ancak futbolda boşluklar her zaman doldurulur, hepsi. Onun gibi bir oyuncu her ligde rahatlıkla oynayabilir. Modern futbolun tüm gerekliliklerine sahip. Real Madrid'de çok başarılı olacaktır."

"MİLLİ TAKIM BİR GURUR"

"Milli takıma seçilmek bir onurdur, özel bir şeydir. Montella beni aradığında çok mutlu oldum. Çünkü Euro 2020'den bana kalan yaralar var. Kötü anıları sileceğiz ve 2024 için elimizden geleni yapacağız. Montella ile yeni bir atmosfer yarattık. Bir rüya gerçek oldu. Dediğim gibi, milli forma her futbolcunun hayalidir. Ülkeniz için oynamak, kazanmak ve savaşmak. Fatih Terim tarafından ilk kez çağrıldığımda 2017 yılıydı ve 20 yaşındaydım. 20 yaşında bir gencin formasını giyip sahaya atlamasının verdiği o duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor."

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ

"Çok genç, gelecek vaat eden ve ülkemizi harika bir şekilde temsil eden isimlerle dolu bir ekibimiz var. Elbette deneyimlerimi onlarla paylaşıyorum, bu sorumluluk duygusunu her zaman hissediyorsunuz. Ama onların da çok fazla tavsiyeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Arda Güler bir Real Madrid oyuncusu, bir Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Orada geçirdiği çok kısa sürede neler yapabileceğini gösterdi. Önümüzdeki yıllarda en önemli oyunculardan biri olacak. Kenan Yıldız da öyle mesela... Arda özel bir yetenek, büyük bir futbolcu ve her şeyden önce çok iyi bir insan. Geldiği nokta beni hiç şaşırtmıyor. Zamanla gelişecek ve çok daha yüksek seviyelere ulaşacak. Bu sezon boyunca çok konuştuk. Meraklı bir insan ve her zaman öğrenmeye istekli. Kendini sürekli geliştiriyor. Çok sık duyacağımız bir yetenek."

"ARDA HER ZAMAN DOĞRU YERDE OLACAK"

"Çok üst düzey bir yetenek. Oyun görüşü, pasları ve şut yeteneği üst düzey. Kısacası, çok komple bir oyuncu. Erken yaşta talihsiz bir sakatlık geçirmesine rağmen kalitesini gösterdi. Real Madrid'de daha kısa sürede altı gol atarak oyuncu rekorunu kırdı. Arda çok iyi ve pozitif biri. Takımın enerjisini artıran bir futbolcu profili. Birçok pozisyonda katkı sağlayabilir ve şunu söylememe izin verin: ister kaleye yakın ister uzak oynasın, gol atmak ve asist yapmak için doğru zamanda doğru yerde olacaktır. Ben de ilk yurt dışı seyahatimi çok gençken yaptım. Ülkemi 22 yaşındayken terk ettim ve Lille'e gittim. Dışarıdan bakıldığında tam olarak algılanmayabilir ama bunlar gerçekten zor süreçler. Genç yaşta evden ayrılmak, başka bir ülkeye ve başka bir kültüre adapte olmak... gerçekten zor. Bence Arda bunu en iyi şekilde idare ediyor, çok iyi gidiyor. Cibeles'te gösterdiği samimiyet, taraftarlarla etkileşim şekli ve Ancelotti'nin açıklaması çok güzel anlardı. Elbette zorluklarla karşılaşacaktır ama yeteneği ve karakteriyle bunların üstesinden gelebilir."

"EURO 2020'Yİ UNUTTURMALIYIZ"

"EURO 2020'den acı bir tatla ayrıldık. İstediğimizi alamadık ve bu da hayal kırıklığına yol açtı. Çok iyi bir takımımız vardı ve bize bağlanan umutların farkındaydık. Keşke başarıya ulaşsaydık. Bu beklentilerin ağırlığını hak ediyorduk ve bunların farkındaydık ama kötü bir turnuva geçirdik. Şimdi kötü anıları silmek ve tarihimizde özel bir yeri olan bir başarı elde etmek istiyoruz. Buna gücümüz var. Ağabeylerimiz 2008'de yarı finale kadar yükselmiş ve Almanya'ya son dakikada yedikleri golle elenmişlerdi. Hedefimiz o başarılı takımı geçmek olmalı."

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

"Henüz teklif almadım ama birkaç kulüpten ilgi gördüm. İtalya, İspanya ve Almanya. Bazen değişiklikler yeni enerjiler getirir. Lille'in hayatımda çok özel bir yeri var; geriye dönüp baktığımda elde ettiğim tüm başarıları hatırlıyorum... Çok güzeldi. Ancak profesyonel hayatın ne getireceğini asla tahmin edemezsiniz. Dürüst olmak gerekirse, şu anda "planım bu" desem, yalan söylemiş olurum. Ama ayrılırsam da Lille'in kalbimde her zaman çok özel bir yeri olacak. LaLiga, dünyanın en iyi beş liginden biri, her futbolcu orada oynamak ister. Köklü ve başarılı takımlarla birlikte anılmak gurur verici. Eğer kariyerime katkıda bulunabileceğim ve bir şeyler katabileceğim, uygun bir planı ve projesi olan bir kulüpten teklif gelirse neden olmasın?"

EN İYİ TAKIM ARKADAŞLARI

"Bu sorular bana hep zor gelmiştir! Sadece bir kişiyi nasıl seçebilirim? Bu dünyada birçok iyi arkadaşım var. Trabzon'dan seçmem gerekirse Olcay Şahan, oda arkadaşım Olcay Abi. CSKA Moskova'dan Jean-Philippe Gbamin. Lille'den Gabriel Gudmundsson. Bunlar aklıma gelen ilk isimler."

FUTBOLDAKİ EN İYİ ANISI

"2020-21 sezonunda Lille ile geçirdiğim dönemin kalbimde özel bir yeri var. Kazandığımız lig şampiyonluğu ve elde ettiğim bireysel başarılar onu unutulmaz kılıyor. Şampiyonluğu kazandığımız an elbette unutulmaz ve en üstte yer almalı. Ancak San Siro'da Milan'a karşı yaptığım hat-trick de çok özel çünkü bunu başaran son kişi Rivaldo'ydu. 20 yıldır hiçbir konuk oyuncu Milan'a karşı üç gol atamamıştı. Gurur verici bir andı."

FUTBOLDAKİ EN KÖTÜ ANISI

"Euro 2020 hayatımın en büyük hayal kırıklığı. Büyük umutlarla gittik ve hayal kırıklığıyla döndük. Beklentilerimiz çok yüksekti ve onları gururlandıramadık. Hayatımın en kötü deneyimlerinden biriydi."