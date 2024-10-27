İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2024 Pazartesi / 25 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3112
  • EURO
    37,0047
  • ALTIN
    3029.88
  • BIST100
    8908.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı'dan kötü haber! Sezonu kapattı
Spor

Yusuf Yazıcı'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.

27 Ekim 2024 Pazar 23:28 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı'dan kötü haber! Sezonu kapattı
ABONE OL

Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlık yaşayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya kötü haber geldi.

Olympiakos'un Asteras Tripoli maçının 70. dakikasında oyuna giren Yusuf Yazıcı, maçın son anlarında sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı.

Yunan basınından Sport 24'ün haberine göre; Yusuf'un sol ön diz çapraz bağlarında yırtık tespit edildi ve milli oyuncu çok büyük ihtimalle sezonu kapattı.

Yusuf, daha önce de sağ ön diz çapraz bağlarından sakatlık yaşamıştı.

Sezon başında ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Yunan ekibi Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.