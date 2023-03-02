Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Son Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Performansıyla beklentilerin uzağında kalan Yusuf Yazıcı'nın bordo-mavililere maliyeti ağır oldu.

RUSYA'DA FIRTINA ESTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği CSKA Moskova'da sergilediği başarı performansla büyük beğeni toplamıştı. Ancak milli oyuncu, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Lille'e geri dönmüştü.

YUVASINA GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, bu sezona da iddialı bir kadroyla giriş yapmak adına birçok transfere imza attı. Yusuf Yazıcı da bu transferlerden biri. Milli oyuncu, Lille'den kiralık olarak transfer edildi ve bordo-mavililere geri döndü.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Ancak Yusuf Yazıcı'nın 2. Trabzonspor hikayesi çok kötü başladı. Performansıyla sahada yoklara oynayan milli oyuncu, bordo-mavililerde ilk 11'e girmekte bile güçlük çekti. 26 yaşındaki orta saha, taraftarların eleştirilerinin de hedefi oldu.

YUSUF YAZICI'DAN TRABZONSPOR'A AĞIR MALİYET

Yusuf Yazıcı her ne kadar kiralık olarak da gelmiş olsa Trabzonspor'a maliyeti dudak uçuklattı. 26 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibinin kasasından çeşitli bonuslarla birlikte 55 milyon TL çıktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon şu ana kadar 16 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, bunların 6'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 571 dakika süre alan milli oyuncu, 3 golle skora etki edebildi.