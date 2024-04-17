Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Yusuf Yazıcı'nın sözleri...

FRANSA'YA TRANSFERİ

Hem Trabzonspor hem de Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerinden birisin. Bu misyonu üstlenmek neler hissettiriyor?

"Trabzonspor'da altyapısında büyümüş hayallerinde her zaman Avrupa'da hem ülkesini, şehri ve Trabzonspor'u temsil etmek isteyen bir çocuktum. Tabii ki de benim hayallerimden birisi buydu. Beşinci yılımın sonunda iki güzel teklif geldi. Biri Fransa'dan Lille, diğeri İtalya'dan Lazio benimle ilgilendi. İkisinden birini seçmem gerekiyordu. Lille'i seçtim çünkü Fransa Ligi çok mücadeleci lig. Zorluğu seçmek istedim. Ve o dönem Lille Şampiyonlar Ligi'nde oynuyordu. En büyük hayallerimden birisi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı. O yüzden Lille'e gittim. Şu an beşinci yılımdayım. İyi ki buraya gelmişim. Başardıklarım, kazandıklarım, hayal ettiğimin karşılığını almak benim için çok mutluluk verici bir şey."

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Avrupa'da Lille tarihinde en çok gol atan futbolcusun. Bu sana neler hissettiriyor?

"Tabii ki çok mutluyum. Bunu hiçbir zaman düşünmemiştim. Gerçekçi olmak gerekirse buraya geldiğimde PSG'nin önünde şampiyon olacağımızın hayali de yoktu. Burada şampiyon olmak çok büyük olay. Avrupa kupalarında kulüp tarihinin en fazla gol atan oyuncusu olmak benim çok fazla onurlandırdı ve gururlandırdı. Kolay bir şey değildi. Bunun bana nasip olması beni çok mutlu etti."

OLASI FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ

Konferans Ligi'nde final yolu Fenerbahçe - Lille eşleşmesinden geçer mi?

"Umarım Fenerbahçe ile eşleşiriz demiştim. Bu 'umarım' sözü inşallah devam eder. Biz de 2-1 kaybettik, Fenerbahçe de kaybetti. İkimiz de rövanşı evimizde oynuyoruz, taraftarlarımız çok güçlü. Kazanmamız gereken bir maç. Tur atlamak istiyoruz. Bizim de final oynama hayalimiz var. Çok zor bir maç olacak. İç sahada çok iyi atmosferimiz var. Bu da maçı kazanmamıza önemli faktör sağlayacak. Umarım turu geçeriz ayrıca Fenerbahçe'de turu geçer ve yarı finalde karşılaşırız."

"SEYİR ZEVKİ MUTLU EDİYOR"

Süper Lig'de kıyasıya şampiyonluk yarışı var. Nasıl değerlendiriyorsun?

"Seyir zevki için inanılmaz. İki takım taraftarını da ekranlara çeken ligimiz var. Tabii ki keşke Beşiktaş ya da Trabzonspor da buna katılsaydı. Sezon sonu ne olacak bilmiyorum ama maçları izlemesi gerçekten çok keyifli oluyor. Kim kazanır bilmiyorum ama seyir zevki beni çok mutlu ediyor."

"İKİ TAKIMIN MAÇLARINI DA İZLİYORUM"

"İki takımın maçlarını da izliyorum. Karagümrük - Fenerbahçe maçında ilk yarı Karagümrük'ü iyi gördüm ancak ikinci yarı bambaşka Fenerbahçe vardı. O yüzden kimseyi önde göremiyorum. Galatasaray - Kasımpaşa maçında da Kasımpaşa önde götürdü oyunu ama Galatasaray kazandı. O yüzden kim önde kim geride diye tahmin edemiyorum."

"HERKES GELİP SORUYOR"

Süper Lig'de olumsuzluklar yaşadık. Bu da yurt dışında 'skandal' başlığı altında birçok habere konu oldu. Fransa'da bu haberler nasıl yankı buldu?

"Ülkemizde yakın zamanda birçok şey oldu. Ben de kendimi Türkiye'deki basının Fransa'daki temsili gibi hissediyorum. Her bir şey olduğunda herkes gelip soruyor. Herkese açıklamaktan onlara röportaj yapıyorum. Tabii ki de herkes futbolu çok takip ediyor. Türk futbolunun ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorlar. Ben de açıkçası Türkiye'yi burada temsil ediyorum, olanları anlatıyorum."

KARİYER PLANI

Kariyer planların neler?

"Daha büyük bir lige ve takıma gitme hayalim var. Bu sıçrama dönemini atlattığımı düşünüyorum. Burada çok şeyler kazandım. Hayallerimin üstünü yaşadım. Herkesin hayali olarak daha iyi bir takıma gitmek. Benim de hayalim bu. "

TRANSFER

Dört büyükler seninle ilgileniyor. Haziran ayında bonservisin elinde olacak. Türkiye'ye göz kırpar mısın?

"Şu an onu söylemek çok erken. Daha sezonun bitmesine çok var. Odağım Lille. Sonrasında Avrupa Şampiyonası var. Geleceği çok fazla düşünmem. Anı yaşarım. Transferle ilgili düşüncem şu an yok."

A MİLLİ TAKIM

Türk Milli Takımı bize neler vaat ediyor?

"Türk Milli Takımı umarım çok başarılı şeyler vaat eder ve bunun karşılığını verir. Çünkü ülke olarak buna ihtiyacımız var. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda çok kötü anılarım var. Bu anılarımı silmek ve yeni güzel anılar eklemek istiyorum. Avrupa Şampiyonası ile ilgili hayalim bu. Montella hoca ile yeni sistemde ilerliyoruz. Bütün oyuncuların daha mutlu olduğu, ofansif anlamda daha fazla kreatif olduğumuz bir oyun oynuyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Umarım başarılı oluruz ve ülkemizi çok mutlu ederiz."

"HEPİMİZ TECRÜBELİYİZ"

Milli Takım'da neler değişti. Takımı nasıl tanımlarsın?

"Bir önceki şampiyonada oyuncu anlamında turnuva tecrübemiz yoktu. Şu anki oynayacağımız turnuvada hepimiz bir tecrübeye sahip. Çok genç oyunculara sahibiz ve çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Buraya kadar geldiğimiz maçlarda çok iyi oynadık. Son oynadığımız hazırlık maçını talihsizlik olarak görüyorum. Sonuçta hazırlık maçıydı ve onun derslerini çıkaracağız."

"İYİ BİR ARKADAŞLIK ORTAMI VAR"

Milli takım ruhu nasıl? Arkadaşlarınız ile ilişkiniz ne durumda?

"Yaş ortalaması birbirine yakın olduğu için daha iyi bir arkadaşlık ortamı var. Çok fazla büyük yaş ortalaması yok. Bu bizi daha mutlu ediyor. Beraber sohbet edip oynadığımızda daha zevkli oluyor. Kolej havamız var. Ancak ne kadar kolej havamız olursa olsun, ne kadar mutlu olursak olalım başarı olmadığı takdirde kimse mutlu olmayacak. O yüzden tek hedefimiz başarılı olmak."

ZOR BİR GRUBUMUZ VAR"

Gruptaki şansımızı nasıl değerlendiriyorsun?

"Zor bir grubumuz var. Çok iyi ekiplere karşı oynayacağız. Ancak bir şansımız var. Ev sahibi olarak gidiyoruz belkide. Birçok vatandaşımız orada yaşıyor. Bu bizim için çok büyük bir artı olacak. Biz baskılı oynadığımızda o gücü hissettiğimizde çok farklı bir oyun oynayacağız diye düşünüyorum. Gruptaki tüm takımlar kağıt üstünde iyi ekipler. Tek isteğimiz gruptan çıkmak öncelikle. Sonrasını sonra konuşacağız."

"KENDİ ÜLKEMİ SAVUNDUM"

Teknik direktörün Fonseca, Portekizli. Onunla hiç konuştun mu eşleşme ile ilgili?

"Takımda birçok Portekizli oyuncu da var. Portekiz'i çektiğimizde kendi ülkelerini ister istemez övdüler. Ben de kendimi ülkemi savundum."

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Her yerde oynayabiliyorsun. Sen kendi ideal mevkini nasıl tanımlarsın?

"Bu yıl forvette oynadım. Sağ ve sol açıkta oynadım. 8 numara oynadım. 6 numara ve 10 numara oynadım. Bence hoca için çok memnun edici bir durum. Biz futbolcuyuz ve başımızda patronumuz var. Patron nerede oynatmak istiyorsa ben orada oynuyorum ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Nerede oynamaktan mutlu olduğum sorusuna gelirsek de 4-4-2 de sahte 9 pozisyonunda oynamayı seviyorum ve mutlu oluyorum."

"ÜLKEMİZİ ÇOK İYİ TEMSİL EDİYORLAR"

Kerem, Semih, Abdülkerim ve Ferdi, Avrupa takımlarının radarında. Avrupa'dan Türk futboluna bakış değişiyor mu?

"Dünyanın birçok yerinde en iyi kulüplerde oynayan Türk oyuncular var. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorlar. Türkiye'de oynayan oyunculara da yol açtığımızı düşünüyorum."

ARDA GÜLER YORUMU

Arda Güler hakkında ne düşünüyorsun? Ne tavsiye edersin?

Milli Takım'da da çok konuştuk Arda ile. Öğrenmeye çok açık birisi ve çok beyefendi. Sabırlı ol, sıra sana da gelecek dedim. Başındaki hoca dünya futbolunun en iyi hocalarından bir tanesi. Çalıştığı oyuncular çok iyi. Ülke olarak biraz sabırsızız. Her şeyin hemen olmasını istiyoruz ama maalesef öyle olmuyor. Arda, Türkiye'den geldi. Türk futbolu ve İspanya futbolu arasında farklar var. Arda'nın İspanya'ya adapte olması biraz süreci gerekiyor. Arda bu süreci atlattı ve şimdi forma şansı bekleyecek. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor."

"BASKIYI ÖZLEDİM"

Süper Lig'in özlediğin tarafı var mı?

"Taraftarın baskısını özledim. Deplasmana gidince yuhalanma ve hakaretlerden hoşlanan bir oyuncuyum. Bu baskı hoşuma gidiyor. Onu özlüyorum."