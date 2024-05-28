İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1869
  • EURO
    35,0511
  • ALTIN
    2432.47
  • BIST100
    10637.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı'dan transfer için açıklama geldi! ''Milan'ı görmezden gelemezsiniz''
Spor

Yusuf Yazıcı'dan transfer için açıklama geldi! ''Milan'ı görmezden gelemezsiniz''

Yusuf Yazıcı için transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı, Milan iddiaları için açıklamada bulundu. İşte detaylar...

28 Mayıs 2024 Salı 14:10 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı'dan transfer için açıklama geldi! ''Milan'ı görmezden gelemezsiniz''
ABONE OL

Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı, geleceği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fransa'dan So Foot'a konuşan Yusuf Yazıcı, "Benim için geleceğin ne getireceğini hala bilmiyorum çünkü Lille'de mutluyum. Birçok büyük kulübün benimle ilgilendiğini görmek harika ama benim asıl yapmak istediğim şey EURO 2024'e konsantre olmak." dedi.

"MILAN'I GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ"

Milli oyuncu, "Futbolda hâlâ birçok hayalim var. Tabii ki Milan gibi kulüpleri görmezden gelemezsiniz. Ronaldinho var, Beckham var... Geleceğin benim için ne getireceğini göreceğiz." açıklamasını yaptı.

BU SEZON 16 GOLE ETKİ ETTİ

27 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 2019 yazında 18.5 milyon euro karşılığı transfer olduğu Lille'de bu sezon 42 resmi maça çıktı ve 12 gol atıp 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.