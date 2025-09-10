İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2025 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2872
  • EURO
    48,4691
  • ALTIN
    4840.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Yusuf Cihat Çelik, Sivasspor'da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, son olarak Kocaelispor'da forma giyen orta saha oyuncusu Yusuf Cihat Çelik'i renklerine bağladı.

AA10 Eylül 2025 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
Yusuf Cihat Çelik, Sivasspor'da
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Yusuf Cihat Çelik'in, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Yusuf Cihat Çelik'e kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Hollanda'nın Oss kentinde 2 Ocak 1996'da dünyaya gelen Yusuf Cihat Çelik, futbola NEC altyapısında başladı. Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor, Akhisarspor formasını giyen sporcu son olarak Kocaelispor'da görev yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.