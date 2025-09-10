Yusuf Cihat Çelik, Sivasspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Yusuf Cihat Çelik'in, Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban'ın katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Yusuf Cihat Çelik'e kırmızı-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Hollanda'nın Oss kentinde 2 Ocak 1996'da dünyaya gelen Yusuf Cihat Çelik, futbola NEC altyapısında başladı. Ardından FC Oss, Gaziantep FK, Celik Zenica, TOP Oss, İstanbulspor, Akhisarspor formasını giyen sporcu son olarak Kocaelispor'da görev yaptı.