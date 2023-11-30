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Spor

Yusuf Yazıcılı Lille, deplasmanda kazandı!

Fransa temsilcisi Lille, UEFA Konferans Ligi A Grubu'nda Olimpia Ljubljana'ya konuk oldu. Fransız ekibi karşılaşmayı Remy Cabella ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-0 kazandı.

30 Kasım 2023 Perşembe 23:05 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcılı Lille, deplasmanda kazandı!
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UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Olimpia Ljubljana ile Lille karşılaştı. Stozice Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-0 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ile 75. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.

Lille'de ikinci golü atan Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 83 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Lille, liderliğini sürdürdü. Olimpia Ljubljana 3 puanda kaldı.

Son hafta maçında Lille, Klaksvik'i ağırlayacak. Olimpia Ljubljana, Bratislava deplasmanına gidecek.

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