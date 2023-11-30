Yusuf Yazıcılı Lille, deplasmanda kazandı!

UEFA Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Olimpia Ljubljana ile Lille karşılaştı. Stozice Stadyumu'nda oynanan maçı Lille 2-0 kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ile 75. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti.
Lille'de ikinci golü atan Yusuf Yazıcı, karşılaşmada 83 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte puanını 11 yapan Lille, liderliğini sürdürdü. Olimpia Ljubljana 3 puanda kaldı.
Son hafta maçında Lille, Klaksvik'i ağırlayacak. Olimpia Ljubljana, Bratislava deplasmanına gidecek.