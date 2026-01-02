İSTANBUL 8°C / 6°C
2 Ocak 2026 Cuma
Yusuf Yazıcı'nın rotası yeniden Fransa

Yunan ekibi Olympiakos'ta yeterli süre alamayan Yusuf Yazıcı, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olma kararı aldı. Bu kapsamda deneyimli futbolcunun yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenildi.

2 Ocak 2026 Cuma 15:25
Yusuf Yazıcı'nın rotası yeniden Fransa
Yusuf Yazıcı, 1.5 sezon önce transfer olduğu Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrılmak istiyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; 28 yaşındaki Yusuf Yazıcı, bu sezon Yunan Süper Ligi'nde 11 maçta sadece 191 dakika süre aldı. Kupada oynadığı 4 maçta 4 gol atıp 4 asist yapmasına rağmen bir türlü Jose Luis Mendilibar'ın gözüne giremeyen ve Şampiyonlar Ligi listesine yazılmayan Yusuf Yazıcı, daha fazla süre alacağı bir takımda forma giyme isteği nedeniyle ayrılık kararı aldı.

FRANSA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Olympiakos'taki durumu nedeniyle mutsuz olan Yusuf Yazıcı'nın 3 sezon oynadığı Fransa'ya tekrar geri dönme isteğinde olduğu ve Ligue 1 takımlarından gelecek transfer tekliflerini beklediği vurgulandı.

18.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Yusuf Yazıcı, Ocak 2022'de CSKA Moskova'ya, Eylül 2022'de ise Trabzonspor'a kiralandı.

Yusuf, 2024 yazında ise bedelsiz olarak Olympiakos'a imza atmış ancak ilk sezonunda sakatlığı nedeniyle oynayamamıştı.

