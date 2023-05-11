Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine gidiyor

ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A İKNA ETTİ

CSKA'YA GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

LILLE 4.5M€'YU AZ BULDU

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'un Ligue 1 ekiplerinden Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavililerde beklentilerin uzağında kalarak hayal kırıklığına uğrattı. Performansıyla eleştirilerin hedefi olan Yusuf Yazıcı ile yolların ayrılması bekleniyor.Trabzonspor'da kiralık oynayan Yusuf Yazıcı ile görüşmelerde bulunan Şenol Güneş, milli futbolcuyu Beşiktaş'a gelmeye razı etti.Tecrübeli hocanın ısrarı karşısında ikna olan Yazıcı'nın CSKA Moskova'ya gitmekten vazgeçtiği ve önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayı giymeye hazırlandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, Lille kulübüne ilk teklifi; 1 milyon euro bir yıllık kiralama bedeli ve 6 milyon euro bonservis opsiyonu şeklinde olurken, ikinci teklifte 4,5 milyon euro'ya yıldız oyuncunun direkt bonservisi istendi. Beşiktaş'ın yaptığı 4,5 milyon euro'luk bonservis teklifinin reddedildiği ancak Fransız ekibi Lille'in sezon sonunda Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi biteceği için kiralama teklifine de sıcak bakmadığı belirtildi. Lille cephesi, Beşiktaş'ın bonservis teklifini yükseltmesini beklerken ve aynı zamanda CSKA Moskova ile de görüşme halinde.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu, bu sezon 20 maçta süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol attı ve 1 asist yaptı.