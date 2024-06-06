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Spor

Yusuf Yazıcı'ya inanılmaz teklif! Duyanlar kulaklarına inanamadı

Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu konumunda bulunan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli yıldızla yakından ilgilenen Suudi ekibi oyuncuya astronomik bir maaş teklif etti. İşte detaylar...

6 Haziran 2024 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı'ya inanılmaz teklif! Duyanlar kulaklarına inanamadı
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Sezonun sona ermesiyle birlikte serbest oyuncu statüsüne geçen Yusuf Yazıcı için Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab devrede.

PEŞİNDEKİ KULÜP BELLİ OLDU

AS'tan Andres Onrubia Ramos'un haberine göre Lille'in Yusuf Yazıcı ile yeni bir sözleşme imzalaması beklenmiyor.

Haberde milli futbolcuya Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın ciddi ilgisi olduğu belirtildi. Yusuf Yazıcı'nın maaşı için Al-Shabab'ın 12 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Öte yandan haberde Yusuf Yazıcı'ya ilgi gösteren kulüplerin başında Milan'ın da bulunduğu aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla 42 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

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