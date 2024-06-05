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Spor

Yusuf Yazıcı'ya Suudi ekibinden dev teklif!

Lille ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest durumda bulunan Yusuf Yazıcı'ya sürpriz bir talip çıktı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın, milli yıldıza yüksek bir maaş önerdiği iddia edildi. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı'ya Suudi ekibinden dev teklif!
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Lille sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Yusuf Yazıcı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AS'ta yer alan habere göre; Al-Shabab, milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

İŞTE YAPILAN DEV TEKLİF!

Habere göre; Suudi Arabistan ekibi, milli oyuncuya yıllık 12 milyon €'luk teklif yaptı.

Oyuncu ile Al-Shabab'ın yanı sıra Milan ve Lazio'nun da ilgilendiği belirtildi.

FONSECA MILAN'A İSTİYOR

Milan'ın başına geçmeye hazırlanan eski hocası Paulo Fonseca'nın milli yıldızın transfer edilmesi için şimdiden talimat verdiği aktarıldı.

Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili son kararını kısa süre içinde vereceği ifade edildi.

Lille'de toplamda 135 maçta forma giyen 27 yaşındaki on numara, 29 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

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