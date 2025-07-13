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Spor

Yusuf Yazıcı'yı duyurdular! İki takım talip oldu

Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için transferi iddiası gündeme geldi. Fransız basının haberine göre, yıldız futbolcu ile Leeds United ve bir Fransız takımı ilgileniyor.

Haber Merkezi13 Temmuz 2025 Pazar 17:58 - Güncelleme:
Yusuf Yazıcı'yı duyurdular! İki takım talip oldu
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Olympiakos forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

FRANSA VE İNGİLTERE

RMC Sport'ta yer alan habere göre, Fransa'dan bir takım, milli futbolcu ile ilgileniyor. RMC Sport'taki haberde, bu takımın ismi ise yer almadı.

Yusuf ile ayrıca Premier Lig'in yeni ekibi Leeds United'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

SADECE BİR MAÇTA OYNADI

28 yaşındaki futbolcu, geçen yıl Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a imza atmıştı. Yusuf Yazıcı, Olympiakos'ta ilk maçında sakatlık yaşamasının ardından sezonu kapatmıştı.

Yusuf Yazıcı'nın bonservisinin bulunduğu Olympiakos ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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