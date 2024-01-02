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Spor

Yusuf Demir, Galatasaray'a geri dönebilir

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın Basel'e kiralık olarak gönderdiği Yusuf Demir için flaş bir gelişme yaşandı.

Sabah2 Ocak 2024 Salı 09:02 - Güncelleme:
Yusuf Demir, Galatasaray'a geri dönebilir
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Galatasaray, geçen sezon başında 6 milyon Euro yatırım yaptığı Yusuf Demir'den hiç faydalanamadı.

Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf, geçtiğimiz yaz transfer döneminde süre alması adına Basel'e kiralandı. 2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı. 11 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergileyen Yusuf Demir'den Basel de hiç memnun değil. İsviçre ekibi, kiralık sözleşmeyi feshedip Yusuf'u geri göndermeyi düşünüyor.

Avusturya Milli Takımı'na da artık çağrılmayan 20 yaşındaki genç oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.

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