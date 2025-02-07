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Spor

Yusuf Demir performansıyla dikkat çekti

Galatasaray'ın genç yıldızı Yusuf Demir, Ziraat Türkiye Kupası Boluspor maçında sergilediği performansla büyük beğeni topladı.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 16:21 - Güncelleme:
Yusuf Demir performansıyla dikkat çekti
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. maçında deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla takımdan ayrılması planlanan Yusuf Demir, Boluspor karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Morata ve Ahmed Kutucu'ya asist yaparken bir de gol atan 21 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında takıma faydalı olabileceğini gösterdi.

Mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Yusuf, bu başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve süre aldıkça en iyi performansını sergilemeye çalışacağını ifade etti.

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