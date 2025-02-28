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Spor

Yusuf Demir: Rakipten çok daha iyiydik

Evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray'da Yusuf Demir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi28 Şubat 2025 Cuma 01:35 - Güncelleme:
Yusuf Demir: Rakipten çok daha iyiydik
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Evinde Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Sarı-Kırmızılı takımın futbolcularından Yusuf Demir, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"RAKİPTEN ÇOK DAHA İYİYDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Demir, "Tur atladığımız için mutluyuz ama bu maçı almamız gerekiyordu. Rakipten çok daha iyiydik. Her şeyimizi verdik, tur atladık." dedi.

"HOCA İNŞALLAH LİGDE DE ŞANS VERİR"

Demir, konuşmasının devamında, "Hoca şansı kupada veriyor, ligde de inşallah en yakın zamanda verir. Her gün çalışıyorum. İnşallah ligde de zaman alırım." ifadelerini de kullandı.

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