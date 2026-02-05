İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Yusuf Demir yeniden Rapid Wien'de

Galatasaray'dan ayrılan 22 yaşındaki futbolcu Yusuf Demir, altyapısından yetiştiği Rapid Wien ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

IHA5 Şubat 2026 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
Yusuf Demir yeniden Rapid Wien'de
Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Yusuf Demir'in yeni adresi eski takımı oldu. Avusturya ekibi Rapid Wien, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Demir ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

22 yaşındaki futbolcu, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Rapid'de tekrar oynama şansı bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Yusuf Demir, Avusturya temsilcisinde 22 numaralı formayı giyecek.

Öte yandan Yusuf, Rapid'de kardeşi Furkan Demir ile birlikte oynayacak.

