Yusuf Demir'e İspanya'dan talip

İspanya 2. Ligi'nden La Liga'ya yükselmeyi başaran Elche, Galatasaray'ın genç oyuncusu için girişimde bulunabilir.

TEMASLAR BAŞLAYABİLİR!

Estadio Deportivo'nun haberine göre, Elche, Galatasaray'ın Avusturyalı oyuncusu Yusuf Demir ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, transfer için resmi temaslara başlayabilir.

Genç oyuncunun ismi mayıs ayında İspanya La Liga ekiplerinden Espanyol ile anılmıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 4 GOLLÜK KATKI

22 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Galatasaray'da 17 maça çıktı. Yusuf Demir bu müsabakalarda 2 gol ile 2 asist üretti.

GALATASARAY, 6 MİLYON EURO ÖDEDİ

Rapid Wien altyapısında yetişen Yusuf Demir daha sonra Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray, 2022-2023 sezonu başında genç oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli ödedi.