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Spor

Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde

Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda büyükler kategorisindeki mücadeleler başlıyor. Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın da yer aldığı 12 milli sporcu, Türkiye'yi temsil edecek.

AA7 Mart 2025 Cuma 09:10 - Güncelleme:
Yusuf Dikeç Avrupa Şampiyonası'nda madalya peşinde
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Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda bu kez büyükler kategorisinde madalyalar sahiplerini bulacak.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kenti, gençler kategorisinin ardından büyüklerde Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Yarın antrenman atışlarının yapılacağı organizasyonda müsabakalar, 9 Mart Pazar günü başlayacak.

Olimpiyat ikincisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın da yer aldığı 12 milli sporcu, şampiyonada madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek milli atıcılar ise şunlar:

10 metre havalı taban ca: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş, Buğra Selimzade, Mustafa İnan, Adnan Efe Uçar, Şevval İlayda Tarhan, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı

10 metre havalı tüfek: Mert Nalbant, Damla Köse, Şule Nur Tekeli, Elif Berfin Altun

Şampiyonada müsabakalar, 12 Mart Çarşamba günü tamamlanacak.

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