Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'nın hedefi altın madalya

Olimpiyatlarda dün tarihi bir günü geride bıraktık. Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da ülkemizi temsil eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, elemelerde 582 puanla 1. olarak finale yükseldi ve madalyayı garantiledi. Takımımız, altın madalya için Sırbistan ile bugün 10.45'te karşı karşıya gelecek.

Sırp ekibi karşısında talihsiz bir sonuç alsak bile gümüş madalyanın sahibi olacağız. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti. Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'incisi oldu. Olimpiyatlar'da Şevval İlayda Tarhan önceki 10 Metre Havalı Tabanca'da finale kalarak bu dalda finale kalan ilk kadın sporcumuz olmuştu. Finalde 135.6 puan toplayan Tarhan, yedinci sırada yer almıştı.