Yusuf Erdoğan, Adana Demirspor'a imzayı attı

Adana Demirspor, Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ı renklerine kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor forma giyen 30 yaşındaki Yusuf Erdoğan'ı renklerine kattı. Adana Demirspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

YUSUF ERDOĞAN'IN PERFORMANSI

Yusuf Erdoğan, bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar yalnızca 5 resmi maça çıktı ve bunların hiçbirinde ilk 11'de yer almadı. Toplam 61 dakika süre alan 30 yaşındaki sol bek oyuncusu, skora etki edemedi.