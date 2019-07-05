Yusuf Erdoğan, İspanyol takımlarına haber gönderdi

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Resmi olarak imzayı atmadan Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyaya sızdıran ve Fatih Terim’in büyük tepkisini çeken Yusuf Erdoğan’da son durum belli oldu.

Yerli rotasyonunu güçlendirmek için Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük gibi tecrübeli futbolculara imza attıran sarı kırmızılı kulübün Yusuf Erdoğan’ı Pazartesi gününe kadar bekleteceği belirtilirken olası bir ters durumda Yusuf’un ‘B’ planını hazırladığı, oyuncunun İspanya’nın hemen hemen bütün kulüpleriyle dirsek teması halinde olduğu ifade edildi.

Bursaspor’dan bonservisini eline alarak ayrılan ve şu anda sıfır maliyetli transfer olarak bilinen Yusuf Erdoğan’ın La Liga’ya bir hayli sıcak baktığı bildirilirken, 26 yaşındaki orta sahanın;

Granada-Osasuna-Valladolid-Levante-Villarreal-Leganes-Eibar-R.Betis-Alaves-Sociedad-Espanyol-Getafe-Mallorca-Tarragona-Huesca-Rayo Vallecano-Lugo-Numancia-Zaragoza-Las Palmas-Elche-Cadiz-Malaga-Girona gibi kulüplere teklif edildiği anlaşıldı. Menajerine ‘Pazartesi günün kadar Galatasaray’ı bekleyelim’ talimatı veren Yusuf, Fatih Terim’den istediği geri dönüşü alamazsa bu takımlardan kendisini isteyen bir kulüple el sıkışacak.