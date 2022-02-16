İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2022 Çarşamba / 15 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6344
  • EURO
    15,5159
  • ALTIN
    814.748
  • BIST100
    2046
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Erdoğan: Trabzonspor, benim için bir kulüpten daha fazlası
Spor

Yusuf Erdoğan: Trabzonspor, benim için bir kulüpten daha fazlası

Trabzonspor'un devre arasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, bordo-mavili kulüpten teklif alarak duasının kabul olduğunu söyledi.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:14
ABONE OL

Yusuf Erdoğan, Trabzonspor dergisinde kendisiyle ilgili hazırlanan soru cevap bölümünde, bordo-mavili ekibin kendisinde için çok önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

"Trabzonspor, benim için bir kulüpten daha fazlası. Ailem, memleketim gibi." diyen Erdoğan, "Başka bir takımda bu kadar hevesli olacağımı düşünmüyorum. Bu süreçte İstanbul takımlarından da teklifler aldım, 'İnşallah Trabzonspor'dan teklif gelir.' demiştim. Duam kabul oldu." ifadelerini kullandı.

Trabzon'u çok özlediğini dile getiren Yusuf Erdoğan, "Bir süre bol bol gezip ,insanların arasında olacağım. Normal şartlar altında ise genellikle antrenman dışındaki zamanlarımı çocuğumla geçiriyorum." açıklamasını yaptı.

Bordo-mavili futbolcu, "Kendi yaşamınızla ilgili bir şeyi değiştirmeye kalkarsanız bu ne olurdu?" sorusuna, "Trabzonspor'dan hiç ayrılmayıp, mücadeleye devam ederdim." yanıtını verdi.

"En son kimi mutlu ettin?" şeklindeki soru üzerine de Yusuf Erdoğan, "Tekrar Trabzonspor'a gelerek beni sevenleri mutlu ettim. Gidişime üzülen çok kişi vardı. Ailem de iyi Trabzonsporludur. Eşim de burayı çok seviyor. Sonuç olarak bu kararımla çok kişiyi mutlu ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.