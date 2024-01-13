Yusuf Erdoğan'dan maç sonu isyan: Artık yeter!

Adana Demirspor forması giyen Yusuf Erdoğan, Rizespor'a karşı aldıkları 1-0'lık yenilginin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan, "Aslında bir süredir futbol konuşulacak bir dönem geçirmiyoruz. Yine kara bir haberle uyandık. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Terörü lanetlemek yetmiyor diye düşünüyorum. Artık bu haberleri almaktan bıktık, usandık. Kesinlikle bir çözüm olması gerekiyor. Artık bir çözüm olmalı. İşimiz gereği sahaya çıkmak zorundayız ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Bütün ülkemin, şehit ailelerinin başı sağ olsun" dedi.

"ARTIK YETER! HESABINI KİM VERECEK"

Yusuf Erdoğan, sözlerini, "Futbolun dışında bir şeyler söylemek istiyorum. Yıllardır bu ligde oynayan bir futbolcu olarak artık son noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Pandemide insanlar belki çocuğunu, eşini öpmeye çekinirken bu korona yüzünden, bizi maç oynatıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi sezonu iptal etmeleri... Bugün biz futbol oynayan bir takımız, bu sahada futbol oynatmak mantık dışı, vicdan dışı. Kar yağacağı belli, belki daha önceye alınabilirdi. Bize bir şey olsa, kim sorumluluk alacak? Pandemi döneminde düşmemek için mücadele eden takımlarda, şampiyon olmaya çalışan takımlarda, Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Konyasporlu Volkan'ın çapraz bağları koptu. Nerede şu anda? Kendi kendine mücadele ediyor şu anda. Artık söyleyecek bir şey yok gerçekten. Beni duymalarını istiyorum. Bu kadar futbolcu sağlığının, futbolcu vücudunun bu kadar ucuz olduğu futbolda bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün kazanıp kazanmamak umurumda değil, bugün biri sakatlansa kim verecekti hesabını? Eksi derecede futbol oynuyoruz. Top sürmeye müsait değil. Yanlış basıyorsun, düşünce kayaya düşmüş gibi oluyorsun. Rizespor'u tebrik ediyorum. Artık maç oynamak çok önemli değil sadece vicdan istiyorum biraz." diye tamamladı.